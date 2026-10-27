Более 30 человек прошли диспансеризацию в ФАПе в Неёлово

10:31, 27 октября 2026, ПАИ

Диспансеризация продолжается на территории Псковского района, сообщила глава округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За прошедшую неделю 34 жителя Неёлово проверили своё здоровье на базе местного ФАПа, часть из них прошла диспансеризацию репродуктивного здоровья.

Глава округа напомнила, что диспансеризация – это бесплатная процедура, позволяющая оценить текущее состояние здоровья человека. Она включает в себя флюорографию, анализ крови, ЭКГ и некоторые другие несложные виды обследования, позволяющие медикам по итогам скрининга дать оценку состоянию организма человека, в случае необходимости – направить на более углублённое обследование или лечение.

Также мобильная бригада специалистов будет проводить диспансеризацию населения 27 октября до 15:00 в деревне Тямша, а 30 октября с 09:00 до 15:00 – в деревне Родина.

Кроме того, в настоящее время проходит вакцинация от гриппа. Привиться можно в учреждениях здравоохранения (поликлинике, амбулатории, ФАПе) по месту проживания. Также можно пригласить выездную бригаду Псковской МБ в организацию или на предприятие.