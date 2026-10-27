Борис Елкин: Отец Олег Тэор оставил след в сердцах псковичей

11:48, 27 октября 2026, ПАИ

Соболезнования в связи со смертью почётного настоятеля воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, почётного гражданина города Пскова, митрофорного протоиерея Олега Тэора выразил председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин.

«Для нашего города и всей области это большая потеря. Отец Олег был из тех, чья вера проявлялась не в словах, а в делах. Он восстановил храм Александра Невского, который сегодня стал одним из духовных центров Пскова. Много лет он заботился о его приходе, сохранял память о героях, поддерживал людей в трудные минуты. Он был рядом с нашими десантниками, нёс им слово утешения и надежды», – написал председатель Заксобрания в своём канале в мессенджере MAX.

Борис Елкин подчеркнул, что труды Олега Тэора по восстановлению храма и сохранению исторической памяти стали примером служения родной земле. «Он оставил след в сердцах псковичей», – отметил он.

Председатель Заксобрания также выразил искренние соболезнования родным, близким, прихожанам и всем, кто знал и любил отца Олега.

Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он ушёл из жизни 26 октября. Прощание с отцом Олегом пройдёт 29 октября в воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове.