Гендиректор «Экогрупп» в эфире «Оглавления» расскажет о работе с отходами в Псковской области

11:08, 27 октября 2026, ПАИ

Генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября. Главной темой разговора станет работа регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области.

Как устроен путь отходов от контейнерной площадки до места обработки или размещения? Какие территории региона наиболее сложны для вывоза ТКО? Как быстро компания реагирует на обращения жителей?

Ведущий программы Александр Машкарин также обсудит с экспертом вопросы вывоза крупногабаритных и строительных отходов с контейнерных площадок, работу парка мусоровозов и собираемость платежей.

Ещё одной темой программы станет проект мусороперегрузочной станции: каким будет объект, как организуют перегрузку отходов, а также какой практический эффект смогут почувствовать от запуска станции.

«Оглавление» выйдет в прямой эфир «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».