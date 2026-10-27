В Опочке открыли четыре новые площадки по проектам ТОС

10:33, 27 октября 2026, ПАИ

В Опочке открыли сразу несколько новых детских игровых и спортивных комплексов. Объекты были построены благодаря активной позиции местных жителей и успешной реализации проектов территориального общественного самоуправления (ТОС). Об этом сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин в своём канале в мессенджере MAX.

Новая площадка появилась на улице Шоссейной, где открыли детский игровой комплекс от ТОС «Уютный двор» (проект «Активный двор – активная жизнь»), на улице Железнодорожной – детский спортивный комплекс от ТОС «Тихий край» (проект «Территория спорта и здоровья»), на улице Отрадной – детский игровой комплекс от ТОС «Позитив» (проект «Играй, двигайся, расти») и на улице Автозаводской – детский игровой комплекс от ТОС «Надежда» (проект «Создаём пространство для детской радости»).

Юрий Ильин отметил, что новые детские площадки – это не просто отдельные горки и качели. Это полноценная спортивная площадка, где ребята могут потренироваться и провести свободное время.

«Хочу поблагодарить председателей и активистов ТОС, всех, кто участвовал в подготовке и реализации проектов, просто поддерживал добрым словом. Без вашей энергии и неравнодушия ничего бы не получилось. Пусть эти площадки радуют ребят», – подчеркнул он.