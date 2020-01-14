Человека спасли на пожаре в подвале дома на улице Коммунальной в Пскове

18:11, 14 января 2020, ПАИ

При возгорании в подвале жилого дома номер 28 по улице Коммунальной в Пскове пожарные спасли одного человека, еще трое были эвакуированы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС 14 января в 15.15. О задымлении сообщили жильцы первого этажа. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия на двух спецавтомобилях.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, в результате которого вспыхнул мусор, находившийся в подвале дома.