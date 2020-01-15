72,8% россиян в старости не смогут комфортно жить на собственные накопления

09:17, 15 января 2020, ПАИ

72,8% россиян в старости не смогут комфортно жить на собственные накопления. Такие данные следуют из опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, сообщает газета «Известия».

Так считает большинство граждан старше 50 лет. Хуже всего обстоят дела на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге. После выхода на пенсию экономить придется 87% жителей Урала.

В Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах доля неуверенных в своем финансовом будущем находится в диапазоне от 66,7 до 77,8%. Самая благоприятная ситуация зафиксирована в Приволжье, где 47,4% жителей, довольны размером своих сбережений.

По данным экспертов, в течение последних 10–20 лет только 13,8% россиян копили на старость. 24,8% опрошенных уже пожалели о том, что этого не делали.