Псковичка перевела мошеннику 29 тысяч рублей
Жительница Пскова, поддавшись на уловки незнакомца, лишилась 29 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 14 января 46-летней псковичке на мобильный телефон позвонил неизвестный гражданин и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковской карты, якобы, пытаются снять деньги. В результате звонивший сумел завладеть деньгами с банковской карты женщины.
Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.