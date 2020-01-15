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Общество

Выставка «Дети рисуют в Исаакиевском соборе» откроется в Печорах

16 января в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6) откроется выставка детских художественных работ «Дети рисуют в Исаакиевском соборе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

В экспозиции будут представлены лучшие работы детей, принявших участие в акции государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в честь его 200-летия. Мероприятие прошло в форме мастер-класса. В числе участников мероприятия были воспитанники детских сиротских учреждений, учащиеся художественных студий, общеобразовательных школ, а также дети с нарушением опорно-двигательной системы и слабовидящие. Они получили необходимые материалы для изобразительного творчества и расположились в пространстве Исаакиевского собора.

В экспозиции также представлены фотографии участников конкурса в процессе творчества, созданные в разные годы работы фестиваля.

В рамках открытия выставки пройдет презентация книги «Святой Благоверный князь Александр Невский в иконографии Исаакиевского собора» (к 800-летию со дня рождения Александра Невского).

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