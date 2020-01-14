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УФПС Псковской области: При нападении на отделение почты никто не пострадал

При нападении на отделение Почты России в Пскове никто не пострадал. Об этом Псковскому агентству информации заявили в УФПС Псковской области.

Утром 15 января в здание на улице Коммунальной ворвались два человека. Их добычей стали сумки с денежными средствами, сообщили в УМВД России по региону.

Сумма ущерба уточняется.

«Все почтовые отправления также находятся в целости и сохранности. В настоящее время сотрудники УФПС оказывают содействие правоохранительным органам для скорейшего задержания преступников. Обращаем внимание, что подобные происшествия не отражаются на почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме», - заверили представители Почты России.

На месте работает оперативно-следственная группа, мероприятия находятся на особом контроле у начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова.

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