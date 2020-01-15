Пропавший 13-летний псковский подросток вернулся домой

15:55, 15 января 2020, ПАИ

В Пскове нашелся 13-летний Михаил Соколов, ушедший из дома 13 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, юноша, узнав о том, что его ищут, сам вернулся домой 15 января.

«Подростка искали сотрудники полиции, а также два отдела нашего ведомства, - рассказал представитель пресс-службы. – Дело было серьезное, хотели возбуждать уголовное дело. Однако оказалось, что причина, по которой мальчик покинул дом, куда более банальная – плохие результаты в учебе и боязнь родительского ремня».

На данный момент здоровью подростка ничто не угрожает. С ним продолжают работу следователи.