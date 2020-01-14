13-летний подросток пропал в Пскове

20:09, 14 января 2020, ПАИ

13-летнего Михаила Соколова разыскивают родственники и правоохранительные органы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Подросток ушел из дома, расположенного на улице Коммунальной в Пскове, 13 января. Его рост – 170 сантиметров, был одет в парку (куртку) темно зеленого цвета с меховым капюшоном, джинсы и черные кроссовки.

Сведения о местонахождении Михаила Соколова и оперативно значимую информацию можно сообщить по телефону 8-911-358-97-24 (или 02).