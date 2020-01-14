0
19:52
Наказывать за нарушение тишины в общественных местах намерены в Псковской области
19:15
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
17:32
ФОТОФАКТ: Частично открыли для транспорта перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове
17:07
Строительство двух псковских детсадов по нацпроекту «Демография» проконтролировал Александр Седунов
15:29
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14:28
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
12:20
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
Еще новости
Общество

13-летний подросток пропал в Пскове

Михаил Соколов. Фото предоставлено СУ СК России по Псковской области

13-летнего Михаила Соколова разыскивают родственники и правоохранительные органы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Подросток ушел из дома, расположенного на улице Коммунальной в Пскове, 13 января. Его рост – 170 сантиметров, был одет в парку (куртку) темно зеленого цвета с меховым капюшоном, джинсы и черные кроссовки.

Сведения о местонахождении Михаила Соколова и оперативно значимую информацию можно сообщить по телефону 8-911-358-97-24 (или 02).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Наказывать за нарушение тишины в общественных местах намерены в Псковской области
14 января 2020
Наказывать за нарушение тишины в общественных местах намерены в Псковской области
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
14 января 2020
В Псковской области разработан законопроект об ограничении продажи никотиносодержащих смесей
ФОТОФАКТ: Частично открыли для транспорта перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове
14 января 2020
ФОТОФАКТ: Частично открыли для транспорта перекресток улиц Фабрициуса и Гражданской в Пскове
Строительство двух псковских детсадов по нацпроекту «Демография» проконтролировал Александр Седунов
14 января 2020
Строительство двух псковских детсадов по нацпроекту «Демография» проконтролировал Александр Седунов
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
14 января 2020
Незаконная парковка в Пскове мешает началу строительства здания службы спасения
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
14 января 2020
Псковичи могут записаться на приём в МФЦ через мобильное приложение
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
14 января 2020
Автобусы на время ремонта Рижского проспекта в Пскове пустят по соседним улицам
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году
14 января 2020
Заменить главную городскую ёлку планируют власти Пскова к следующему году 1

Идет загрузка...