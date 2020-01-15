Главный тренер «Зенита» призвал помочь реабилитационному центру для аистов в Гдовском районе

18:04, 15 января 2020, ПАИ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак попросил помочь единственному в стране реабилитационному центру для аистов «Дом Белого Аиста», который расположен в Гдовском районе Псковской области. Обращение спортсмена размещено на странице реабилитационного центра в соцсети «ВКонтакте».

Видеообращение Сергей Семак начал с напоминания о том, что он многодетный отец. «Детям я не рассказываю легенду о том, что их принес белый аист, но в мое детство такая легенда существовала, и она была прекрасна», - отметил он, подчеркнув, что чем больше белых аистов, тем мир будет добрее, лучше и красивее.

«Давайте вместе с вами поможем единственному в России реабилитационному центру «Дом белого аиста» и сделаем наш мир немножко лучше, немножко добрее», - завершил Сергей Семак.