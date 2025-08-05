Михаил Ведерников: Традиция милосердия имеет многовековую историю на Псковской земле

14:05, 05 августа 2025, ПАИ

Заседание благотворительного фонда «Христианское милосердие» прошло в Псково-Печерской обители сегодня, 5 августа. В нём приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, член попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрий Чиханчин, передаёт корреспондент ПАИ.

Заседание состоялось после осмотра реабилитационного центра для участников СВО в Печорах, который должен открыться уже в сентябре этого года.

Глава региона Михаил Ведерников поприветствовал всех участников на Псковской земле. «Традиция милосердия имеет многовековую историю на Псковской земле. Действительно, построен очень хороший центр. Регион, со своей стороны, филиал фонда «Защитники Отечества» и социальное медицинское направление готовы подключиться к разработке программы для реабилитации участников СВО и сделать это со всей ответственностью», – отметил он и добавил, что такой опыт Псковской области может быть полезен и другим регионам.

Ранее сообщалось, что реабилитационный центр в Печорах предназначен для психологической, социокультурной и физической реабилитации участников СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха.