Об угрозе распространения африканской чумы свиней предупредили псковичей

13:05, 05 августа 2025, ПАИ

О серьёзной угрозе распространения африканской чумы свиней (АЧС) предупреждает министерство сельского хозяйства Псковской области.

В соседних с Псковской областью странах, таких как Эстония и Латвия, были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС). Это вирусное заболевание не поддаётся лечению и представляет собой серьёзную угрозу для здоровья животных, экономики региона и продовольственной безопасности.

АЧС может быстро распространяться среди свиней, вызывая массовую гибель, подчеркнули в министерстве. Болезнь поражает внутренние органы, сердце, печень и лёгкие животных, что может привести к их смерти в течение нескольких дней. Вирус также обладает высокой устойчивостью во внешней среде, оставаясь в почве и на поверхностях до нескольких месяцев.

В целях предотвращения массовых потерь и обеспечения эпизоотического благополучия владельцам свиноводческих хозяйств всех форм собственности необходимо неукоснительно соблюдать ветеринарные правила. Прежде всего, важно обеспечить закрытое содержание свиней, исключив свободный выгул животных в населённых пунктах, лесах и других зонах, где возможен контакт с дикими животными. Это поможет минимизировать риск передачи инфекций. Содержание свиней должно осуществляться исключительно в закрытых помещениях, что создаст дополнительные барьеры для проникновения вирусов.

Кроме того, борьба с вредителями играет важную роль в поддержании здоровья поголовья. Регулярная обработка свиней и помещений, а также прилегающих территорий от кровососущих насекомых, грызунов и других переносчиков вируса значительно снижает вероятность заражения. Также необходимо контролировать ввоз свиней, кормов и других материалов из неблагополучных регионов. Запрещается ввоз без соответствующих ветеринарных документов и разрешений.

Важно использовать только проверенные, обезвреженные корма. Следует полностью исключить применение боенских отходов, не прошедших термическую обработку.

Наконец, мониторинг здоровья животных. При выявлении первых симптомов заболевания, таких как лихорадка, потеря аппетита, слабость, рвота, диарея или синюшность кожи необходимо немедленно изолировать подозрительных животных. Важно сразу сообщить в государственные ветеринарные службы для проведения диагностики.

«Несоблюдение этих правил может привести к вспышкам АЧС, карантину и значительным экономическим потерям. Каждый владелец свиней несёт ответственность за предотвращение распространения АЧС!» – подчеркнули в министерстве.