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Общество

За грибами на лодке: сезон тихой охоты продолжается в Псковской области

Сезон тихой охоты продолжается в Псковской области, за «уловами» грибникам приходится добираться даже на лодках. Фотографиями находок они делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

«С берега Желчи добирались на лодке. Вдвоём, за 2-2,5 часа», – рассказал любитель тихой охоты из Гдовского района.

  • По реке Желча. Гдовский район
    Фото: Сергей Здириков
  • По реке Желча. Гдовский район
    Фото: Сергей Здириков

Также на озеро в Гдовский район ездят отдыхать из Ленобласти и заодно ящиками собирают грибы. «Съездили на выходных на любимые озёра. В первый день приехали и решили ничего не делать, просто поваляться и отдохнуть. К вечеру собрали на стол, проводили закат, переночевали на озере, а по утру, как и положено, завтрак, ну, и куда же без родных грибочков», – поделилась участница сообщества.

  • Отдых душой и телом
    Фото: Марина Баранова
  • Отдых душой и телом
    Фото: Марина Баранова
  • Отдых душой и телом
    Фото: Марина Баранова
  • Отдых душой и телом
    Фото: Марина Баранова

Не отстают и в Печорском районе – там грибник собрал почти целый мешок, одно ведро и три ящика лисичек.

Дары печорского леса. Фото: Антон Михайлов

Ранее сообщалось, что грибы в лесах Псковской области начали пропадать. До этого местные жители собирали их корзинами, вёдрами и даже мешками.

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