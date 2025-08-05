За грибами на лодке: сезон тихой охоты продолжается в Псковской области

11:48, 05 августа 2025, ПАИ

Сезон тихой охоты продолжается в Псковской области, за «уловами» грибникам приходится добираться даже на лодках. Фотографиями находок они делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

«С берега Желчи добирались на лодке. Вдвоём, за 2-2,5 часа», – рассказал любитель тихой охоты из Гдовского района.



Фото: Сергей Здириков



Фото: Сергей Здириков



Также на озеро в Гдовский район ездят отдыхать из Ленобласти и заодно ящиками собирают грибы. «Съездили на выходных на любимые озёра. В первый день приехали и решили ничего не делать, просто поваляться и отдохнуть. К вечеру собрали на стол, проводили закат, переночевали на озере, а по утру, как и положено, завтрак, ну, и куда же без родных грибочков», – поделилась участница сообщества.



Фото: Марина Баранова



Фото: Марина Баранова



Фото: Марина Баранова



Фото: Марина Баранова







Не отстают и в Печорском районе – там грибник собрал почти целый мешок, одно ведро и три ящика лисичек.

Ранее сообщалось, что грибы в лесах Псковской области начали пропадать. До этого местные жители собирали их корзинами, вёдрами и даже мешками.