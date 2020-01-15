Рост цен на жильё прогнозируется в России

08:45, 16 января 2020, ПАИ

В России прогнозируется рост цен на жильё в текущем году. Ожидается, что новостройки подорожают на 10%, вторичное жильё – на 6%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое аналитиками ЦИАН.

Эксперты при этом склонны считать, что рост цен может быть и выше, например, до 15% в новых домах, где имеется высокий спрос на квартиры. Они также отмечают, что подорожание жилья нивелирует снижение ставок по ипотеке.

Причиной подорожания аналитики называют переход на эскроу-счета, сокращение количества предложений и снижение ставок по ипотеке.

За минувший год в целом по стране жильё на первичном ранке подорожало на 30% до 68 тыс. рублей за 1 квадратный метр, на вторичном — на 5% до 45 тыс. рублей за квадратный метр. Рост цен в 2019-м году был спровоцирован повышение НДС до 20% и переходом строительной отрасли на проектное финансирование.

Эксперты уверены, что рост цен на жильё будет продолжаться, поскольку в долгосрочной перспективе может возникнуть дефицит новостроек.