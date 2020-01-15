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Ребёнка сбил автомобиль на улице Алтаева в Пскове

В Пскове у дома №1 по улице Алтаева автомобиль Chevrolet Lanos сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло 15 января около 7:50, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Автомобилем управляла 37-летняя женщина. Пешеход получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

В этот же день около 7:00 в Пскове у дома №1 на площади Победы под колёса автомашины Hyundai Accent, которым управлял 61-летний водитель, попал 46-летний мужчина, шедший по нерегулируемому пешеходному переходу. У пешехода диагностированы ушибы конечностей и ссадины, но госпитализирован он не был. Водителю назначено химико-токсилогическое исследование.

Ещё один пешеход пострадал в ДТП около 8:15 у дома №5 по улице Яна Фабрициуса в Пскове. Скрывшийся с места происшествия автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 40-летнюю женщину. Госпитализация ей не потребовалась.

По фактам всех трёх ДТП проводятся проверки.

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