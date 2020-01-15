По 10 лет тюрьмы грозит четверым мошенникам за преступления с квартирами, машинами и фирмами в Пскове и Петербурге

09:32, 16 января 2020, ПАИ

В Пскове четверо местных жителей предстанут перед судом за совершение нескольких преступлений, связанных с мошенничеством и фальсификацией доказательств по гражданским делам в судах (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в 2017 и 2018 годах обвиняемые пытались похитить право собственности на квартиру семьи, для которой данное жилое помещение было единственным жильем. Они подделали заключенный с ними договор на ее приобретение.

Также в Санкт-Петербурге злоумышленники путем обмана завладели дорогостоящим автомобилем местного жителя. После этого они пытались похитить принадлежащие ему деньги, обременив автомобиль фиктивным залогом третьего лица и обратившись в связи с этим для взыскания задолженности в суд.

Помимо этого, обвиняемые подделали документы о трудоустройстве двух десятков граждан в одну из псковских коммерческих организаций. После этого они пытались похитить деньги данной компании, заявив о якобы имевшей место невыплате гражданам зарплаты, и обратились в суд для взыскания задолженности.

Кроме того, злоумышленники, подделав учредительные документы, завладели правом собственности на недвижимое имущество еще одной коммерческой организации на территории области. После этого они обманули работников двух организаций по сдаче в аренду транспорта в Пскове и Санкт-Петербурге, и похитили два автомобиля.

Ущерб от преступной деятельности группы составил более 18 млн рублей. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.