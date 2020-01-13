0
16:03
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
11:05
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
13:50
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
16:01
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
15:55
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
10:41
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
16:50
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Еще новости
Спорт

Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»

Великолучанин Антон Шибалов, пилот российской команды «КАМАЗ-мастер», одержал победу на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе команды «КАМАЗ-мастер».  

Очередной этап международного ралли в Саудовской Аравии прошел в среду, 15 января, по маршруту Харад - Шубайтах. В итоговом протоколе дня результаты гонщиков были зафиксированы на отметке 223 км.

Фото: пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер»

По итогам заезда Шибалов одержал третью победу на этапах «Дакара-2020». В генеральной классификации перемещений по позициям не произошло, а Каргинов и Шибалов увеличили свой отрыв от Вязовича. 

16 января участников «Дакара-2020» ожидает финальная часть марафонского этапа по маршруту Шубайтах - Харад. Его протяженность - 744 километра, 379 из которых придутся на спецучасток. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
13 января 2020
Пять новых площадок для сдачи комплекса ГТО откроют в Псковской области по нацпроекту «Демография»
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
08 января 2020
Двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев провёл мастер-класс для спортсменов из Пскова
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
04 января 2020
Псковские гребцы вышли на воду 4 января
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
01 января 2020
Пскович Дмитрий Муратов станет участником турнира по боксу в Геленджике
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
31 декабря 2019
Более 200 тренировок по воркауту прошли в Псковской области в 2019 году
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
30 декабря 2019
Более 70 спортсменов участвовали в соревнованиях по воркауту «Сильные духом» в Пскове
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
27 декабря 2019
Псковичам предлагают пробежаться после новогоднего застолья
Псковичи завоевали медали на международном турнире по боксу
23 декабря 2019
Псковичи завоевали медали на международном турнире по боксу

Идет загрузка...