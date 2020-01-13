Пилот «КАМАЗ-мастер» великолучанин Антон Шибалов стал победителем третьего этапа «Дакара»

13:07, 16 января 2020, ПАИ

Великолучанин Антон Шибалов, пилот российской команды «КАМАЗ-мастер», одержал победу на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе команды «КАМАЗ-мастер».

Очередной этап международного ралли в Саудовской Аравии прошел в среду, 15 января, по маршруту Харад - Шубайтах. В итоговом протоколе дня результаты гонщиков были зафиксированы на отметке 223 км.

По итогам заезда Шибалов одержал третью победу на этапах «Дакара-2020». В генеральной классификации перемещений по позициям не произошло, а Каргинов и Шибалов увеличили свой отрыв от Вязовича.

16 января участников «Дакара-2020» ожидает финальная часть марафонского этапа по маршруту Шубайтах - Харад. Его протяженность - 744 километра, 379 из которых придутся на спецучасток.