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Штраф заплатит контрактник из Пскова за оскорбление полицейских

20 тысяч рублей заплатит контрактник из Пскова за оскорбление сотрудников полиции. Как сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, штраф военнослужащему из войсковой части 74268 назначил суд.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

В марте 2019 года у дома № 6 по улице 128-й Стрелковой дивизии, затем в помещении отдела полиции № 2 УМВД России по Пскову, в наркологическом диспансере и в здании военной комендатуры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, военнослужащий нецензурно оскорблял сотрудников полиции. 

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