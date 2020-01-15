Более 30 тысяч рублей украл лжебанкир с карты великолучанина

12:12, 16 января 2020, ПАИ

В Великих Луках 46-летний местный житель лишился более 30 тысяч рублей и причиной этому стала его доверчивость, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег запросил необходимые данные о реквизитах. Результатом такой телефонной беседы стало исчезновение со счета великолучанина более 30 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.