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Штраф заплатит псковский старшина за уклонение от военной службы

В Пскове за уклонение от обязанностей военной службы назначили судебный штраф военному. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе следственного комитета России по Псковскому гарнизону.

Известно, что старшина войсковой части 32515 с целью уклонения от исполнения обязанностей решил обмануть командование. 19 июля 2018 года он обратился с рапортом о предоставлении ему отпусков за 2017 и 2018 года,  местом проведения одного из отпусков указал поселок Жигалов Иркутской области. В дальнейшем военнослужащий к месту использования отпуска не убыл, а проводил время по своему усмотрению в Республике Карелия и в Пскове. После прибытия из отпуска он представил отпускные билеты с фиктивными сведениями о его прибытии в Иркутск и убытии из него.

Псковский гарнизонный военный суд признал старшину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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