Псковский губернатор озвучил объемы финансовых затрат на реализацию поручений Президента РФ в регионе

21:05, 16 января 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведёт в понедельник, 20 января, установочное совещание по подготовке к решению поставленных Президентом РФ задач. Даже по предварительным оценкам их выполнение охватит десятки тысяч человек в регионе. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем «Инстаграме».

«Дал поручение начать подготовительную работу. Необходимо проанализировать существующие программы поддержки, проверить готовность к нововведениям с организационной, технической и финансовой точки зрения», - отметил губернатор.

По его словам, только бесплатным горячим питанием предстоит обеспечить почти 28 тысяч учащихся младших классов. «Инфраструктура для выполнения этой задачи есть, но дополнительно нужно провести аудит состояния всех объектов», - пояснил глава региона.

«Что касается выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет – в Псковской области они затронут 26,2 тысяч человек. На первом этапе они составят половину от прожиточного минимума, то есть общая потребность федеральных средств на реализацию этой цели будет порядка 1,7 млрд рублей», - уточнил он.

С 1 января материнский капитал будут выдавать при рождении первого ребенка. «Если судить из статистики предыдущих лет, то программа затронет порядка 2,1 тыс. первенцев, а это ещё почти 1 млрд рублей», - отметил губернатор.

По оценке Михаила Ведерникова, всего три тезиса из послания Президента РФ уже затрагивают большинство семей региона (и потянут почти на 3 млрд рублей). «Сделаем всё необходимое, чтобы по факту без задержек применять все федеральные решения. В понедельник проведу установочное совещание по подготовке к решению поставленных задач», - резюмировал губернатор.