Травмы головы и перелом бедра получил мужчина в ДТП на дороге Неёлово – Печоры

09:20, 17 января 2020, ПАИ

Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Псковском районе на 7-м километре дороги Неелово – Печоры. Авария произошла 16 января 14:50, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

66-летний водитель Ford Cargo, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль ВАЗ-217030, за рулем которого находился 79-летний мужчина. В результате машины столкнулись.

В аварии водитель Ford получил раны головы и переломом бедра. Его госпитализировали.

В момент совершения ДТП оба водителя были трезвы. По данному факту проводится проверка.