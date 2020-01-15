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На исправительные работы отправилась ударившая мужа ножом жительница Пустошкинского района

В Пустошкинском районе осудили 40-летнюю местную жительницу за причинение легкого вреда здоровью супругу (пункт «в» части 2 статьи 115 УК), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пустошкинского района.

Установлено, что 16 октября 2019 года супруги распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина ударила мужа в плечо ножом. Это привело к ране, повлекшей легкий вред здоровью. В ходе разбирательств выяснилось, что ранее жительница Пустошкинского района привлекалась к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей.

Мировой судья судебного участка №14 Пустошкинского района признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

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