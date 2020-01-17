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Общество

Псковичей приглашают посетить мобильный планетарий

Фото: пресс-служба администрации ТРК «Акваполис»

Мобильный планетарий в Пскове будет работать 18 января в ТРК «Акваполис» с 10:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации комплекса. 

Научно-познавательный аттракцион позволит обеспечить полное погружение в происходящее на экране. Внутри купола транслируется видеоизображение на всей внутренней поверхности на 360 градусов.

Цена билета для взрослого составляет 180 рублей, детский билет можно приобрести за 130 рублей (детям до 5 лет вход бесплатный).

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