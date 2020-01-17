Псковичей приглашают посетить мобильный планетарий
Мобильный планетарий в Пскове будет работать 18 января в ТРК «Акваполис» с 10:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации комплекса.
Научно-познавательный аттракцион позволит обеспечить полное погружение в происходящее на экране. Внутри купола транслируется видеоизображение на всей внутренней поверхности на 360 градусов.
Цена билета для взрослого составляет 180 рублей, детский билет можно приобрести за 130 рублей (детям до 5 лет вход бесплатный).