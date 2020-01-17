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Общество

Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии

Фото ПАИ

35 новых единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» поступили на вооружение 234-го полка в псковскую 76-ю дивизию ВДВ 17 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе торжественной церемонии вручения техники заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Анатолий Концевой подчеркнул важность перевооружения, которое повышает мощь десантных войск. По его словам, с 2015 года десантники получили 70 тысяч единиц техники. «Мы уверенно смотрим в завтрашний день», — подчеркнул военачальник и добавил, что приоритетом является создание боевого потенциала ВДВ.

Командир 76-й дивизии ВДВ Игорь Каплий обратил внимание на то, что перевооружение десантных войск — это показатель грандиозной работы коллектива, начиная от командования и заканчивая производителями. Он заверил, что десантники уже освоили поступившую технику.

Заместитель руководителя аппарата администрации области Дмитрий Иванов выразил уверенность, что десантники выполнят свои задачи на самом высоком уровне. По его словам, отрадно видеть отношение государства к вооруженным силам, когда решаются вопросы как социального характера, так и обновления техники.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени городских властей пожелал военнослужащим профессионально выполнять свой долг.

Экипажи новой бронетанковой техники два месяца обучались на курсах переподготовки в Омске на базе 242-го учебного центра подготовки младших специалистов ВДВ. Планируется, что в марте на вооружение псковской дивизии поступит очередная партия новой боевой техники.

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