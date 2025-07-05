День деревни отпраздновали в Новой Уситве

17:59, 05 июля 2025, ПАИ

День деревни отпраздновали в Новой Уситве (Палкинский район), пишет газета «Льновод».



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»



Фото: газета «Льновод»

















5 июля жители собрались на праздник. Торжественная часть началась в 13:00 – чествовали молодые семьи, золотых юбиляров и почётных жителей.

Для гостей выступили артисты Палкинского районного досугового объединения, танцевальные коллективы «Акварель», «Веснушки», «Гармония», вокальный дуэт «Кураж» и гости из зооцентра Острова «Созвездие рыжих псов».