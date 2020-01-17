Пётр Алексеенко: Олег Брячак скоро станет генералом без войска

13:27, 17 января 2020, ПАИ

«Олег Брячак пусть займётся делами своей партии, а не лезет к нам, если он этого не сделает, то скоро останется генералом без войска», - сказал первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации претензии руководителя регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака в свой адрес.

По словам Петра Алексеенко, Олег Брячак передёргивает факты. «Он как-то не комментирует, что «Справедливая Россия» сняла нашего кандидата - первого секретаря комитета Псковского районного отделения КПРФ Александра Ножку на довыборах в областное Собрание», - сказал он.

Лидер псковских коммунистов ещё раз призвал Олега Брячака заниматься своей партией. «Мы сами разберёмся в наших делах, без указаний посторонних. Пусть занимается своими прямыми обязанностями», - заключил Пётр Алексеенко.