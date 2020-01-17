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Общество

Срок обсуждения проекта новых правил благоустройства города продлили в Пскове

В Пскове продлили срок проведения публичных консультаций по обсуждению измененных правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Псковской области, который был инициатором продления сроков обсуждения.

Дело в том, что правила регламентируют множество положений, которые касаются предпринимателей, например, владельцам торговых комплексов придется пересмотреть механизм размещения информации на фасадах своих зданий.

В конце прошлого года бизнес-омбудсмен региона Аркадий Мурылев обозначил необходимые изменения, устанавливающие правила размещения вывесок в городе. Одним из условий стало положение о том, что вывески, размещаемые на одном фасаде торгового центра, должны быть выполнены в одной цветовой гамме и из одного материала. Был также установлен определенный перечень шрифтов. Данные правила изменят концепцию городского оформления.

Любой предприниматель или гражданин может выразить свое мнение по данному проекту на сайте. Направить предложения или замечания можно в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области на адрес электронной почты pskov@ombudsmanbiz.ru.

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