Грибной сезон закрыт: Яков Дровопилец наступил по народному календарю

07:31, 22 октября 2026, ПАИ

Память Иакова Алфеева – одного из Двенадцати апостолов, брата апостола Матфея, отмечают православные сегодня, 22 октября. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе, пишет портал calend.ru.

В деревнях в это время начинали заготавливать дрова на зиму. Раньше Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже вышли все соки.

Нередко на Якова выпадал мелкий град: «Яков придёт, крупицу пришлёт». Крупа в этот день появлялась и на столах. Крестьяне начинали обдирать просо, овёс, ячмень. Хозяйки готовили кашу, которую подавали с маслом или салом.

Кроме того, на Якова закрывали грибной сезон. Грибники собирали последние осенние сыроежки, которые либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.