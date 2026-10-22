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Опрос «Новости Mail» и «VK Места»: три четверти российских путешественников знакомятся с новыми местами вместе с гидами

Большинство россиян посещают организованные экскурсии во время путешествий. Согласно данным опроса «Новости Mail» и «VK Места», 76 % респондентов выбирают их с разной степенью регулярности. Четверть путешественников предпочитают изучать локации в поездках самостоятельно*.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Среди тех, кто интересуется экскурсиями, наиболее востребованы классические обзорные форматы – их выбрали 33 % респондентов. На втором месте тематические экскурсии, например гастрономические, литературные и архитектурные, – их выбирает каждый пятый путешественник. Экскурсии с местным жителем в неформальном формате интересны 13 % респондентов, активные экскурсии, включая походы, сплавы и джипинг, – 12 %. Аудиогиды и самостоятельные прогулки по приложению выбирают 7 %, мистические экскурсии и истории с легендами и страшилками – 5 %, промышленный туризм с посещением заводов и производств – 4 %.

Российские туристы предпочитают готовиться к поездке заранее. Почти 73 % путешественников начинают планировать путешествие за два месяца и более. За месяц начинают готовиться 14 %, за 1–2 недели – 8 %, а спонтанно, за 1–2 дня, – 5 %.

Основными источниками информации для планирования путешествий выступают социальные сети и видео от блогеров на видеоплатформах – их используют 24 % респондентов, туристические сайты и форумы – 23 %, отзывы друзей и знакомых, а также отзывы на сервисах бронирования – по 20 %. Каждый десятый решает, какие места в поездке посетить, уже на месте.

«Три четверти респондентов ездят в самостоятельные путешествия без туроператора. При этом они выбирают организованные форматы знакомства с достопримечательностями и интересными местами. Людям важно не просто доехать, а по-настоящему узнать место – услышать истории, увидеть его глазами местных, а не только сделать фото. В этом году мы запустили опцию бронирования экскурсий в сервисе «VK Места» – сейчас там доступно более 2 600 экскурсий с гидами по 80 регионам России, их количество постоянно увеличивается», – отметил директор по стратегическому партнёрству VK Дмитрий Уваров.

*Опрос проводился на проекте «Новости Mail» с 1 по 12 октября, в нём приняли участие более 8 200 респондентов со всей России.

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