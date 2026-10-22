Псковский камерный хор исполнит «Всенощное бдение» Рахманинова в храме Александра Невского

08:35, 22 октября 2026, ПАИ

Концертное исполнение «Всенощного бдения» русского композитора, пианиста и дирижёра, одного из крупнейших музыкантов XX века Сергея Рахманинова состоится в храме Святого Благоверного Великого князя Александра Невского впервые в Пскове. Мероприятие запланировано на 28 октября, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Программу представит Псковский камерный хор под руководством дирижёра Сергея Кузнецова. Начало концерта в 20:00, вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что концерт, посвящённый творчеству Николая Римского-Корсакова, пройдёт в Псковской областной филармонии 11 ноября.