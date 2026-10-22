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Общество

Псковский камерный хор исполнит «Всенощное бдение» Рахманинова в храме Александра Невского

Концертное исполнение «Всенощного бдения» русского композитора, пианиста и дирижёра, одного из крупнейших музыкантов XX века Сергея Рахманинова состоится в храме Святого Благоверного Великого князя Александра Невского впервые в Пскове. Мероприятие запланировано на 28 октября, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Изображение: организаторы

Программу представит Псковский камерный хор под руководством дирижёра Сергея Кузнецова. Начало концерта в 20:00, вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что концерт, посвящённый творчеству Николая Римского-Корсакова, пройдёт в Псковской областной филармонии 11 ноября.

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