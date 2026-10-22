День финансово-экономической службы Вооружённых Сил РФ отмечают сегодня

08:12, 22 октября 2026, ПАИ

Финансово-экономическая служба Вооружённых Сил Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник сегодня, 22 октября. В качестве официального памятного дня в ВС России он был учреждён указом президента РФ от 24 августа 2015 года, пишет портал calend.ru.

В годы Великой Отечественной войны военные финансисты оперативно организовали кассовое и расчётное обслуживание в действующей армии, сформировали полевые учреждения Госбанка. На фронтах это были конторы, в армиях действовали отделения, в соединениях – кассы.

В военное, послевоенное и мирное время финансово-экономическая служба непрерывно развивалась, а её роль постоянно возрастала. Как и раньше, в настоящее время к основным задачам Финансово-экономической службы относятся своевременное финансовое обеспечение органов управления вооружёнными силами, а также воинских формирований.

Кадровое пополнение органов финансово-экономической службы осуществляется благодаря наличию специальных военных учебных заведений, которые готовят офицеров-финансистов. В 2018 году финансово-экономическая служба Вооружённых Сил России отметила свой 100-летний юбилей.