22 октября в Псковской области ознаменовано Днём памяти жителей сожжённых деревень

08:51, 22 октября 2026, ПАИ

День памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень отмечается сегодня, 22 октября. Это ежегодная региональная дата, законопроект о создании которой внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Дата 22 октября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1943 году карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланёва Гора Псковского района вместе с жителями. Таким образом фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Было расстреляно более 60 мирных граждан, в основном женщины и дети.

Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области убито более 70 тысяч мирных жителей, уничтожено более пяти тысяч деревень. Согласно экспертным данным, каждую пятую уничтоженную деревню так и не возродили.

К памятной дате приурочены различные патриотические мероприятия.