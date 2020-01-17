Шестилетней девочке из Дновского района приобрели ортопедический корсет благодаря акции «Доброе сердце»
Шестилетней Маше Никандровой из Дновского района приобрели ортопедический корсет стоимостью 75 тысяч 301 рубль. Это стало возможным благодаря жителям города Пскова, принявшим участие в благотворительной акции «Доброе сердце», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского детского фонда.
Девочка родилась без ярко выраженных заболеваний, но со временем мама стала замечать определенные проблемы в физическом развитии. Медики выявили синдром Марфана. Девочка очень быстро растёт, её кости и суставы не справляются с постоянно увеличивающейся нагрузкой, из-за этого страдают спина и осанка.
Для помощи девочке был разработан и сделан специальный корсет. Результаты его ношения стали наглядными уже через час. Теперь девочке предстоит привыкнуть к нему и посещать профилактические осмотры медиков. В будущем её ожидает курс занятий ЛФК и гимнастикой. Всё это позволит девочке расти и развиваться наравне со сверстниками.
От лица маленькой Маши и её мамы Псковское областное отделение Российского детского фонда поблагодарило жителей города Пскова, которые откликнулись на призыв помочь и сделали посильный вклад.