Шестилетней девочке из Дновского района приобрели ортопедический корсет благодаря акции «Доброе сердце»

17:23, 17 января 2020, ПАИ

Шестилетней Маше Никандровой из Дновского района приобрели ортопедический корсет стоимостью 75 тысяч 301 рубль. Это стало возможным благодаря жителям города Пскова, принявшим участие в благотворительной акции «Доброе сердце», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского детского фонда.

Девочка родилась без ярко выраженных заболеваний, но со временем мама стала замечать определенные проблемы в физическом развитии. Медики выявили синдром Марфана. Девочка очень быстро растёт, её кости и суставы не справляются с постоянно увеличивающейся нагрузкой, из-за этого страдают спина и осанка.

Для помощи девочке был разработан и сделан специальный корсет. Результаты его ношения стали наглядными уже через час. Теперь девочке предстоит привыкнуть к нему и посещать профилактические осмотры медиков. В будущем её ожидает курс занятий ЛФК и гимнастикой. Всё это позволит девочке расти и развиваться наравне со сверстниками.

От лица маленькой Маши и её мамы Псковское областное отделение Российского детского фонда поблагодарило жителей города Пскова, которые откликнулись на призыв помочь и сделали посильный вклад.