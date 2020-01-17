0
16:29
О том как исследуют колодезные брёвна XVI века, рассказали псковские археологи
15:01
Постоянная экспозиция лодок и катеров откроется в Пскове под открытым небом
13:50
Новые БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получила псковская дивизия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:37
Крещенских морозов не будет в Псковской области
12:18
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
12:13
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
11:20
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
Еще новости
Общество

Шестилетней девочке из Дновского района приобрели ортопедический корсет благодаря акции «Доброе сердце»

Шестилетней Маше Никандровой из Дновского района приобрели ортопедический корсет стоимостью 75 тысяч 301 рубль. Это стало возможным благодаря жителям города Пскова, принявшим участие в благотворительной акции «Доброе сердце», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского детского фонда.

Девочка родилась без ярко выраженных заболеваний, но со временем мама стала замечать определенные проблемы в физическом развитии. Медики выявили синдром Марфана. Девочка очень быстро растёт, её кости и суставы не справляются с постоянно увеличивающейся нагрузкой, из-за этого страдают спина и осанка.

Для помощи девочке был разработан и сделан специальный корсет. Результаты его ношения стали наглядными уже через час. Теперь девочке предстоит привыкнуть к нему и посещать профилактические осмотры медиков. В будущем её ожидает курс занятий ЛФК и гимнастикой. Всё это позволит девочке расти и развиваться наравне со сверстниками.

От лица маленькой Маши и её мамы Псковское областное отделение Российского детского фонда поблагодарило жителей города Пскова, которые откликнулись на призыв помочь и сделали посильный вклад.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

О том как исследуют колодезные брёвна XVI века, рассказали псковские археологи
17 января 2020
О том как исследуют колодезные брёвна XVI века, рассказали псковские археологи
Постоянная экспозиция лодок и катеров откроется в Пскове под открытым небом
17 января 2020
Постоянная экспозиция лодок и катеров откроется в Пскове под открытым небом
Новые БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получила псковская дивизия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 января 2020
Новые БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получила псковская дивизия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Крещенских морозов не будет в Псковской области
17 января 2020
Крещенских морозов не будет в Псковской области
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
17 января 2020
Большинство опрошенных псковичей отказались участвовать в крещенских купаниях
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
17 января 2020
Новая бронетанковая техника поступила на вооружение псковской дивизии
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
17 января 2020
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом
17 января 2020
Псковская группа «Йода» выпустила первый альбом

Идет загрузка...