Житель Новосокольников украл у знакомого карту и снял с неё более 100 тысяч рублей

21:31, 17 января 2020, ПАИ

В Новосокольниках у 37-летнего местного жителя знакомый украл карту и снял с неё более 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 32-летний житель Новосокольников пришёл в гости к знакомому, чтобы отметить Старый Новый год. В ходе празднования хозяин квартиры сообщил приятелю пин-код от карты и одолжил её знакомому, чтобы тот сходил в магазин за продуктами и напитками. Приятель просьбу выполнил, однако карту владельцу не вернул, и после праздника забрал её с собой. Позже он с помощью банкоматов снял с этой карты 104 тысячи 800 рублей. Часть денег мужчина успел потратить, а карту уничтожил.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже. Он дал признательные показания. Выяснилось также, что мужчина ранее был неоднократно судим за кражи. По данному факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.