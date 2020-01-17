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Общество

Количество убийств и разбоев снизилось в Пскове

В Пскове в прошлом году благодаря проведенной профилактической работе снизилась уличная преступность, сократилось количество убийств, разбоев и тайных хищений чужого имущества, а также произошло меньше аварий в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин на совещании по итогам работы городской полиции за 2019 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В то же время в городе сохраняется тенденция роста тяжких преступлений. По словам Сергея Сурина, это связано со значительным количеством выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Начальник городского УМВД заметил, что удерживается положительная динамика раскрываемости преступлений, отсутствуют факты нераскрытых умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Кроме того, он отметил, что в Пскове продолжаются самовольные уходы несовершеннолетних из дома и государственных учреждений. За прошлый год поступили 79 сообщений о таких уходах. 

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