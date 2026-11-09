В Псковской области поддержку людей с инвалидностью назвали безусловным приоритетом

12:00, 09 ноября 2026, ПАИ

Поддержка людей с инвалидностью остаётся одним из главных приоритетов Псковской области. Об этом заявила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова на пресс-конференции, посвящённой всероссийскому конкурсу-премии «Безграничные возможности», передаёт корреспондент ПАИ.

Заместитель губернатора напомнила, что в регионе живут около 44 тысяч человек с инвалидностью. Для них предусмотрены различные меры социальной поддержки и проводятся мероприятия, направленные на расширение возможностей для участия в общественной жизни. При этом региональные программы учитывают местные особенности и включают инновационные проекты, в том числе реализуемые при поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

«Для нашего региона поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – это безусловный приоритет, а сам конкурс представляет собой уникальную площадку для получения опыта и новых навыков», – отметила Вера Емельянова.

В регионе также действует государственная программа «Доступная среда». Как подчеркнула первый вице-губернатор, её необходимо развивать и дальше, уделяя внимание транспортной доступности, логистике и раскрытию человеческого потенциала.

Отдельное направление работы – поддержка общественных организаций. Правительство области заключило с ними соглашение, предусматривающее финансирование различных мероприятий, в том числе конкурсов, форумов и индивидуальных программ.

Вера Емельянова отметила, что в регионе уже есть успешные инклюзивные практики, которые вызывают интерес за его пределами. Среди них – опыт интеграционных мастерских. По её словам, существующие проекты необходимо совершенствовать, а о лучших площадках Псковской области должна узнать вся страна.

«Мы должны улучшать эти практики и развиваться дальше. Хотим привлечь каждого, чтобы продемонстрировать возможности и опыт», – сказала она.

Напомним, всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности» включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап конкурса пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки оценят эксперты, не менее половины из которых будут людьми с инвалидностью. Федеральный этап запланирован на период с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов.

Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.