Установлены ещё два боевика, участвовавших в атаке на десантников псковской 6-й роты

10:20, 18 января 2020, ПАИ

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону рассматривается дело двух жителей Грозного Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, которые обвиняются в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего во время атаки на десантников 6-й роты 76-й дивизии ВДВ в 2000 году. Как участников боя с псковскими десантниками грознецев опознал уже осуждённый к пожизненному заключению, в том числе, за ту атаку, Тамбий Хубиев, пишет портал «Кавказский узел».

Отмечается, что опознание Дудиева и Донашева проводилось по фотографиям более чем 20-летней давности, в связи с чем сторона защиты ставит под сомнение тот факт, что Хубиев действительно узнал обвиняемых. В то же время сам свидетель заявил, что видел грознецев дважды: сначала летом 1999 года среди боевиков в исламском институте «Кавказ» в селе Сержень-Юрт, а затем в феврале 2000 года в Шатойском районе Чечни во время боя с псковскими десантниками.

«Я их видел в начале боя. Они были в семи-восьми метрах от меня, вооружены АК-74, продвигались вперед потихоньку. После боя я их не видел», - заявил на суде Тамбий Хубиев.

По делу также были допрошены 6 выживших бойцов 6-й роты. 17 января суд планировал заслушать героя России Александра Супонинского и Вадима Тимошенко, но они отказались от участия в процессе, заметив, что уже неоднократно давали показания по бою. С согласия сторон показания десантников зачитал гособвинитель Игорь Надолинский.

Из них следует, что 29 февраля в 12:00 6-ая рота заняла возвышенность рядом с селением Улус-Керт Шатойского района Чечни. Трое военнослужащих, среди которых был Вадим Тимошенко, были направлены на соседнюю возвышенность, где они столкнулись с группой боевиков из 15-20 человек, которые сразу открыли огонь. В результате один из трёх десантников был убит, а Вадим Тимошенко укрылся за поваленным деревом, где пролежал до вечера 29 февраля, периодически отстреливаясь. Потом по занятой боевиками возвышенности открыла огонь полковая артиллерия, в результате чего Вадим Тимошенко получил ранение ноги. Он добрался до расположения роты, после чего был направлен на лечение в медчасть в Шатойском районе республики.

В показаниях Александра Супонинского говорится, что 29 февраля в составе 6-ой роты он выдвинулся на высоту рядом с селением Сельментаузен, около 12:00 шедшие перед ним бойцы наткнулись на боевиков и началась перестрелка. Александр Супонинский в первые минуты атаки получил ранение ноги, но продолжал бой. К 14:00 он отступил к основной части 6-й роты и до 5:00 1 марта вместе с другими десантниками сдерживал натиск боевиков на высоте 776. Затем подполковник Марк Евтюхин вызвал огонь на себя и около 6:00 бой закончился. Александра Супонинского отправили в госпиталь города Моздока.

Судебное заседание будет продолжено 29 января. На этот день намечен допрос ещё двух свидетелей обвинения, которые сейчас находятся в колонии.

В бою высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни погибли 84 военнослужащих, в том числе командир - гвардии подполковник Марк Евтюхин. В живых остались только шестеро бойцов. 22-м военнослужащим 6-й роты присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.