Из-за смертельного ДТП закрыт участок трассы из Петербурга до Ивангорода

10:57, 18 января 2020, ПАИ

Из-за смертельного ДТП закрыт участок трассы «Нарва», которая соединяет Санкт-Петербург с Ивангородом и границей с Эстонией. Авария произошла 18 января около 5:00 в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль УАЗ сбил мужчину 20-30 лет. После этого машина врезалась в грузовик Renault Premium, а на сбитого пешехода наехал грузовой автомобиль Renault 480. Мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

На перекрытом из-за ДТП участке трассы работают правоохранительные органы. Транспорт же направляется в объезд через подъезд к МТП «Усть-Луга».