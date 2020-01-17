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Из-за смертельного ДТП закрыт участок трассы из Петербурга до Ивангорода

Из-за смертельного ДТП закрыт участок трассы «Нарва», которая соединяет Санкт-Петербург с Ивангородом и границей с Эстонией. Авария произошла 18 января около 5:00 в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает  ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,   автомобиль УАЗ сбил мужчину 20-30 лет. После этого машина врезалась в грузовик Renault Premium, а на сбитого пешехода наехал грузовой автомобиль  Renault 480. Мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.

На перекрытом из-за ДТП участке трассы работают правоохранительные органы. Транспорт же направляется в объезд через подъезд к МТП «Усть-Луга».

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