Воровку поймали в одном из гипермаркетов Пскова

12:23, 18 января 2020, ПАИ

В Пскове в одном из гипермаркетов на Рижском проспекте задержали 41-летнюю воровку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

17 января около 18:00 женщина пронесла через кассу без оплаты продукты на общую сумму около 2 тыс. 800 рублей. Её заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие на место происшествия сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали подозреваемую в краже.

Женщину для дальнейшего разбирательства доставили в территориальный отдел полиции.