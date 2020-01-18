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Экономика

Вячеслав Володин предложил вариант финансирования развития инфраструктуры ОЭЗ «Моглино»

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил вариант финансирования дальнейшего развития инфраструктуры особой экономической зоны «Моглино» в Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, во время визита в ОЭЗ «Моглино» 18 января спикер Госдумы отметил, что в связи с изменившимся федеральным законодательством регионы, имеющие бюджетные кредиты, могут часть средств из ежегодной выплаты вкладывать в развитие налогооблагаемой базы. То есть, регион должен был ежегодно перечислять в бюджет 10% от суммы кредита, теперь же он может гасить только 5%, а оставшиеся 5% вкладывать в развитие налогооблагаемой базы.

«У вас всё для этого есть, - обратился Вячеслав Володин к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. - Этот план надо обсудить с Минфином. У вас всё подтверждено развитием налоговой базы».

«Если вы должны возвращать полтора миллиарда в год, то половину сможете оставлять. И затем уже через налоги рассчитываться», - пояснил Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что средства можно будет вкладывать не только в ОЭЗ «Моглино», но и другие подобные проекты. «Самое главное - есть увеличение налоговой базы», - сказал спикер Госдумы. Он подчеркнул, что в этом случае средства не только останутся в регионе, но их не нужно будет возвращать: будет происходить зачет налоговых отчислений за счет созданных на предприятии рабочих мест уже по этому бюджетному кредиту.

В 2019 году, а на начальном этапе реализации проектов инвесторы имеют существенные налоговые льготы, только от одного из резидентов особой экономической зоны поступило 100 тысяч рублей налогов. А с 2022 года «Титан-Полимер» будет отчислять в бюджеты всех уровней порядка 2 млрд рублей. 

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