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Экономика

Инвестиционную инициативу властей Псковской области спикер Госдумы обсудит с экспертами

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обсудит с экспертами инициативу властей Псковской области об установке предельного срока по вложению средств в проекты со стороны инвесторов.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, 18 января в рамках посещения ОЭЗ «Моглино», которая по прогнозам специалистов в полном объеме заработает к 2024 году, Вячеслав Володин поинтересовался, с какими трудностями при реализации проекта сталкивается руководство региона. Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что проблем в целом нет, но стоило бы на законодательном уровне ограничить период, за который инвесторы должны вложить в предприятие прописанные в федеральном законе 120 млн рублей. По её словам, сейчас есть ограничение, по которым 40 млн рублей должны быть инвестированы в первые три года, а вот по остальным средствам срок не определён.

Нинель Салагаева заметила, что в законе по Калининградской области чёткие сроки для инвесторов установлены.

«Если мы эти вопросы с вами отрегулируем, это будет дисциплинировать инвесторов. И вас тоже нельзя держать в состоянии ожидания», - согласился Вячеслав Володин.  

«Надо посмотреть, посоветоваться с экспертами. Тут есть вопросы, которые требуют обсуждения», - резюмировал он.

Особая экономическая зона «Моглино» расположена в 8 километрах от Пскова. На данный момент в реализацию проекта включились 13 инвесторов. В 2019 году только от одного из резидентов поступило в местные бюджеты около 100 тысяч рублей налогов. В 2022 году суммы налоговых поступлений в бюджеты разных уровней могут превысить 2 млрд рублей. 

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