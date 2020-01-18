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Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды

«За последние годы нам удалось сделать многое, в том числе, и по проблемам, которые казались неразрешимыми», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом со встречи спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с активом региона 18 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что Псковская область решает сегодня проблемы, которые копились десятилетиями. Среди них он назвал состояние объектов культурного наследия, обеспечение жильём детей-сирот, высокий показатель смертности, высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры.

В то же время губернатор сообщил, что в Псковской области удалось добиться роста реальной заработной платы на 103,8%, значительного сжижения уровня безработицы. Кроме того, он поблагодарил компанию «Газпром», в сотрудничестве с которой возобновлена программа газификации региона.

«В регионе сформирована команда, которая готова принимать серьезные вызовы и умеет работать», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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