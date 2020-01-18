Спикер Госдумы анонсировал анализ бюджетной обеспеченности ряда регионов в России

14:09, 18 января 2020, ПАИ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин анонсировал анализ бюджетной обеспеченности ряда регионов страны в целях последующих системных решений. Поводом послужило обращение председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, предает корреспондент Псковского агентства информации.

18 января в рамках рабочего визита Вячеслава Володина в Псков прошла встреча с активом региона. Спикер областного парламента поднял вопрос о совершенствовании методики выравнивания бюджетной обеспеченности. По его словам, сегодня разница остается существенной, а Псковская область входит в число регионов с самой низкой бюджетной обеспеченнностью. Тема обсуждалась на заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Совета законодателей при Федеральном Собрании России в Москве в декабре минувшего года. Одно из предложений - поменять способ расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в части учёта доли акцизов на нефтепродукты.

«Надо выходить на системные решения в этой части. Считаю правильным к этой теме вернуться, изучив вопросы в других региона. В кратчайшее время проведем анализ по регионам», - ответил Вячеслав Володин.