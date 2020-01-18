Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области

14:29, 18 января 2020, ПАИ

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за предпринимаемые в регионе шаги и инициативы, выносимые на федеральный уровень. «Он в ходе диалога может победить и аргументировать так эффективно, что количество желающих включиться в решение вопросов увеличивается», - заявил он на встрече с активом региона 18 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер Госдумы отметил, что у Псковской области разработано большое количество программ, на реализацию которых требуется значительное финансирование. При этом, по его словам, даже самый минимальный объем софинансирования при участии в федеральных программах ранее для данного субъекта составлял 10-11%, теперь же для Псковской области это будет 1%, что позволит региону участвовать во всех программах.

Отвечая на вопрос о том, по каким критериям будут оцениваться регионы, Вячеслав Володин ответил, что все субъекты Федерации устроены по-разному и развиваются по-разному. При этом, сообщил он, по базовым вопросам, особенно в социальной сфере, реализации нацпроектов, нужно выходить на стандарт, который будет определен и для Псковской области, и других регионов.