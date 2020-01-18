0
14:29
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
13:44
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
11:09
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
13:27
Пётр Алексеенко: Олег Брячак скоро станет генералом без войска
11:20
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
08:47
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова
16:40
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
Еще новости
Политика

Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за предпринимаемые в регионе шаги и инициативы, выносимые на федеральный уровень. «Он в ходе диалога может победить и аргументировать так эффективно, что количество желающих включиться в решение вопросов увеличивается», - заявил он на встрече с активом региона 18 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Спикер Госдумы отметил, что у Псковской области разработано большое количество программ, на реализацию которых требуется значительное финансирование. При этом, по его словам, даже самый минимальный объем софинансирования при участии в федеральных программах ранее для данного субъекта составлял 10-11%, теперь же для Псковской области это будет 1%, что позволит региону участвовать во всех программах.

Отвечая на вопрос о том, по каким критериям будут оцениваться регионы, Вячеслав Володин ответил, что все субъекты Федерации устроены по-разному и развиваются по-разному. При этом, сообщил он, по базовым вопросам, особенно в социальной сфере, реализации нацпроектов, нужно выходить на стандарт, который будет определен и для Псковской области, и других регионов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие тезисы в послании президента к Федеральному Собранию вы считаете наиболее важными?
Проголосовать >>>

Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
18 января 2020
Председатель Госдумы оценил работу губернатора Псковской области
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
18 января 2020
Михаил Ведерников дал оценку работе своей команды
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
18 января 2020
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
Пётр Алексеенко: Олег Брячак скоро станет генералом без войска
17 января 2020
Пётр Алексеенко: Олег Брячак скоро станет генералом без войска
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
17 января 2020
Олег Брячак намерен в суде отстаивать пост руководителя Псковского реготделения «Справедливой России»
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова
17 января 2020
Экс-главный редактор «Аргументов и фактов» возглавил пресс-службу администрации Пскова 1
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
16 января 2020
Дмитрий Медведев стал зампредседателя Совбеза
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
16 января 2020
Михаил Мишустин назначен председателем правительства России

Идет загрузка...