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Политика

Псковская область в приоритетном порядке получит средства на обеспечение жильем детей-сирот

Псковская область получит в приоритетном порядке средства на обеспечение жильём детей-сирот. Об этом сообщил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с активом региона 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Проблему обеспечения жильём детей-сирот обозначил в своём выступлении на встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На данный момент в очереди на получение квартир находится около 2 тысяч человек. Регион своими силами не сможет обеспечить их жильем в ближашие годы. Вячеслав Володин заявил, что финансирование этого направления будет приоритетным у 10 регионов, для которых формируются индивидуальные программы социально-экономического развития, в их числе – Псковская область.

Спикер Госдумы подчеркнул, что стоит задача через федеральные ресурсы, федеральные налоги регионов-доноров сбалансировать бюджет Псковской области и остальных 9 регионов, а также создать условия для их участия во всех федеральных программах.

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