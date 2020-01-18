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Политика

Выездное совещание по проблеме жителей охранной зоны в Псковской области предложил провести спикер Госдумы

Фото пресс-службы Госдумы

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил провести выездное совещание по проблеме жителей охранной зоны Себежского национального парка в Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи спикера Госдумы с активом Псковской области 18 января.

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова отметила, что в охранной зоне запрещены любые виды деятельности кроме рекреационных, что, по её словам, затрудняет развитие района и нарушает права граждан. Ведь они ограничены в праве строить дома и получать земельные участки. Парламентарий пояснила, что заложниками ситуации оказались порядка 3 тысяч человек, которые проживают в трёх населённых пунктах.

Вячеслав Володин предложил провести выездное заседание профильного комитета Госдумы. «Вопрос изучим и попробуем найти решение», - пообещал он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что аналогичная ситуация была в Калининградской области на Куршской косе и там проблему удалось решить.

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