Выездное совещание по проблеме жителей охранной зоны в Псковской области предложил провести спикер Госдумы
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил провести выездное совещание по проблеме жителей охранной зоны Себежского национального парка в Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи спикера Госдумы с активом Псковской области 18 января.
Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова отметила, что в охранной зоне запрещены любые виды деятельности кроме рекреационных, что, по её словам, затрудняет развитие района и нарушает права граждан. Ведь они ограничены в праве строить дома и получать земельные участки. Парламентарий пояснила, что заложниками ситуации оказались порядка 3 тысяч человек, которые проживают в трёх населённых пунктах.
Вячеслав Володин предложил провести выездное заседание профильного комитета Госдумы. «Вопрос изучим и попробуем найти решение», - пообещал он.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что аналогичная ситуация была в Калининградской области на Куршской косе и там проблему удалось решить.