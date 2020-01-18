На 18% вырастут пенсии в России к 2022 году

17:26, 18 января 2020, ПАИ

К 2022 году в России вырастут на 18,26%. Средний размер выплат составит 18 тыс. 290 рублей. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Российской газете».

По его словам, по прогнозам Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Антон Дроздов напомнил, что в январе пенсии были увеличены на 6,6%, в среднем они повысились на 1 тыс. рублей.

Он пояснил, почему в некоторых случаях прибавка оказалась меньше: если человек получал среднюю по стране пенсию в 15 тыс. 466 рублей, то она увеличилась примерно на тысячу рублей, если выплата была ниже, то и прибавка тоже оказалась меньше.